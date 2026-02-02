File Epstein verso il procedimento per oltraggio contro l’ex presidente Bill Clinton e sua moglie Hillary dopo il rifiuto a testimoniare sul caso

Il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato gli ultimi file su Epstein, e ora si indaga anche sull’atteggiamento di Bill Clinton e Hillary. Dopo il rifiuto di testimoniare, potrebbe arrivare un procedimento per oltraggio. Le carte mostrano come lo staff dell’ex presidente comunicava con Epstein e Ghislaine Maxwell, alimentando nuove ipotesi e tensioni.

L'ultima pubblicazione dei file Epstein da parte del Dipartimento di Giustizia offre nuovi spunti su come lo staff dell'ex presidente Bill Clinton comunicava con Jeffrey Epstein e la sua collaboratrice di lunga data Ghislaine Maxwell. La pubblicazione dei documenti arriva pochi giorni prima di un previsto voto di oltraggio alla Camera contro i Clinton, dopo che questi ultimi hanno respinto un mandato di comparizione per testimoniare in un'indagine bipartisan su Epstein. La pubblicazione di venerdì dei file su Epstein (oltre 3 milioni di documenti) segue un lotto più piccolo, pubblicato in precedenza a dicembre, che ha rivelato foto inedite di Bill Clinton ed Epstein insieme e di Clinton a torso nudo in una vasca idromassaggio con una persona che un funzionario del Dipartimento di Giustizia ha descritto come una "vittima" degli abusi sessuali di Epstein.

