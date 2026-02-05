Pokemon | a Tokyo apre il primo parco permanente dedicato a Pikachu e soci

A Tokyo apre il primo parco permanente dedicato a Pikachu e amici. L’evento atteso dagli appassionati di Pokémon si è concretizzato il 5 febbraio con l’apertura di PokéPark Kanto, installato all’interno di Yomiuriland, vicino a Tokyo. La struttura offre ai fan un luogo fisso per vivere avventure e scoprire nuove attrazioni a tema con le creature tascabili.

L'attesa per gli appassionati delle creature tascabili raggiunge finalmente il suo culmine. Il 5 febbraio segna il debutto ufficiale di PokéPark Kanto, una struttura permanente situata nel perimetro di Yomiuriland, lo storico polo dell'intrattenimento posizionato tra i confini della prefettura di Kanagawa e la metropoli di Tokyo. Questo progetto ambizioso punta a trasformare la nostalgia in un'esperienza fisica, trasportando il pubblico nelle atmosfere dei primi videogiochi del 1996, nati dall'osservazione degli insetti nelle campagne nipponiche. La risposta del mercato internazionale e locale risulta immediata: i tagliandi d'ingresso sono introvabili fino alla prossima primavera, segno di un legame ancora indissolubile con il marchio Nintendo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

