Delitto di Garlasco cosa può cambiare per Sempio e Stasi dopo l’incidente probatorio

Il delitto di Garlasco continua a tenere banco, con il recente conclusione dell’incidente probatorio che potrebbe influenzare significativamente le sorti di Sempio e Stasi. Ora si attende il risultato delle analisi scientifiche, fondamentali per chiarire i dubbi ancora irrisolti. La vicenda, lunga e complessa, si avvia a un nuovo capitolo, che potrebbe portare a svolte decisive nel corso del processo.

La storia infinta del delitto di Garlasco prosegue. Ieri si è chiuso l’incidente probatorio e ora si ripartirà dagli esiti delle analisi scientifiche che verranno inviati ai pm che avevano posti alcuni quesiti. Ora l’attenzione si concentrerà soprattutto sulla risposta della perita, Denise Albani, di circa 90 pagine. Le questioni da analizzare sono quelle riguardanti le valutazioni degli accertamenti irripetibili di cui si è discusso ieri. Ma questa nuova fase delle indagini, riguardanti soprattutto Andrea Sempio, cosa potranno cambiare per lo stesso indagato e anche per Alberto Stasi, unico condannato per l’omicidio di Chiara Poggi del 2007? Delitto di Garlasco, le questioni in sospeso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

