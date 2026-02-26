Del Piero | Juve-Galatasaray? Peccato per il risultato ma per i calciatori è un bel segnale
Durante un evento a Milano, un ex calciatore della Juventus ha commentato la partita contro il Galatasaray, sottolineando come, nonostante il risultato, i giocatori abbiano mostrato segnali positivi. Ha inoltre parlato delle sfide in Champions League e nello scudetto, evidenziando l'importanza delle prestazioni sul campo e l'impegno delle squadre in questa fase della stagione.
Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus, ha parlato della partita contro il Galatasaray, della lotta per la Champions League e di quella per lo scudetto a margine dell'evento organizzato da Adidas all'Università Bocconi di Milano. Presenti, tra gli altri, anche Frattesi, Dimarco, Leao, Camarda e Raspadori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Del Piero non si nasconde: «Ho tanta speranza per stasera. Percorso della Juve altalenante, ma può dare un segnale al campionato»di Redazione JuventusNews24Del Piero inquadra il big match contro la Roma: dal ricordo del duello eterno con Totti alla necessità di punti per la...
Del Piero a Sky: «Per la Juve è un anno non semplice col cambio allenatore. Si sta ritrovando, ma la vittoria di Bologna è un segnale forte»di Redazione JuventusNews24Del Piero ha rilasciato un’intervista a Sky, inquadrando così il momento della Juventus.
Pagina 1 | Del Piero: Juve spettacolare, stadio stupendo. Purtroppo è ancora un anno di ricostruzione, vedremo...La leggenda bianconera analizza la partita di Champions e l'uscita ai playoff contro il Galatasaray: Tantissimo orgoglio ... tuttosport.com
Juve-Galatasaray, Del Piero: Occorre un'impresa titanica, servirà orgoglioLa Juventus si prepara alla sfida contro il Galatasaray, questa sera alle 21, per provare a ribaltare il 5-2 dell’andata e qualificarsi agli ottavi di Champions League. A 'Champions League Show', Alex ... sport.sky.it
Erdogan chiama il Galatasaray nello spogliatoio: Juve eliminata evento storico per la Turchia facebook
Juve-Galatasaray, espulsione Kelly. La UEFA: "Messa a repentaglio l'incolumità dell'avversario" x.com