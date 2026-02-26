Del Piero | Juve-Galatasaray? Peccato per il risultato ma per i calciatori è un bel segnale

Durante un evento a Milano, un ex calciatore della Juventus ha commentato la partita contro il Galatasaray, sottolineando come, nonostante il risultato, i giocatori abbiano mostrato segnali positivi. Ha inoltre parlato delle sfide in Champions League e nello scudetto, evidenziando l'importanza delle prestazioni sul campo e l'impegno delle squadre in questa fase della stagione.