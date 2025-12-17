Del Piero a Sky | Per la Juve è un anno non semplice col cambio allenatore Si sta ritrovando ma la vittoria di Bologna è un segnale forte

Alessandro Del Piero commenta il difficile percorso della Juventus, segnato dal cambio di allenatore. Con ottimismo, sottolinea come la squadra si stia ritrovando e vede nella recente vittoria a Bologna un segnale importante per il futuro. Le sue parole offrono uno sguardo attento sul momento delicato dei bianconeri, evidenziando la forza e la determinazione della società.

Del Piero ha rilasciato un'intervista a Sky, inquadrando così il momento della Juventus. Ecco le dichiarazioni del Capitano. Alessandro Del Piero, intervenuto a margine della presentazione della nuova produzione di Sky Sport intitolata «1996 – L'anno di Del Piero», ha rilasciato queste dichiarazioni a Sky sui bianconeri. JUVE – «È un anno non semplice con il cambio dell'allenatore. L'aspetto mentale è difficile da costruire ma è fondamentale. Mi auguro, da tifoso della Juventus, che possa esserci questo seguito. Vincere è sempre stata la mia priorità». JUVE ROMA – «Siccome arriva in questo momento della stagione, può essere un'occasione di conferma per entrambe le squadre.

