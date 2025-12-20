Alessandro Del Piero commenta il prossimo impegno della Juventus contro la Roma, sottolineando l'importanza di questa partita per il cammino della squadra. Ricordando il confronto storico con Totti, evidenzia la posta in gioco e la speranza di ottenere un risultato positivo. Del Piero non si nasconde: «Ho tanta speranza per stasera. Percorso della Juve altalenante, ma può dare un segnale al campionato».

Del Piero inquadra il big match contro la Roma: dal ricordo del duello eterno con Totti alla necessità di punti per la classifica. L’atmosfera all’Allianz Stadium è carica di elettricità e nostalgia quando a prendere la parola è colui che ha scritto le pagine più importanti della storia recente bianconera. Alessandro Del Piero, intervenuto dagli studi di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio del big match, ha voluto analizzare i temi caldi di Juve Roma. Per l’ex numero 10, questa partita non sarà mai una sfida banale, ma rievoca immediatamente un dualismo che ha segnato un’epoca intera del calcio italiano, quella che lo vedeva opposto allo storico capitano giallorosso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Del Piero non si nasconde: «Ho tanta speranza per stasera. Percorso della Juve altalenante, ma può dare un segnale al campionato»

Leggi anche: Del Piero a Sky: «Per la Juve è un anno non semplice col cambio allenatore. Si sta ritrovando, ma la vittoria di Bologna è un segnale forte»

Leggi anche: La sofferenza e il percorso interiore post-Nazionale: Spalletti può dire sì alla Juve. Ma con Locatelli…

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

VENERDÌ 5 DICEMBRE Ore 20.00 Con PICCOLI MIRACOLI SOTTO LA PIOGGIA "Perché la vita, anche nei suoi giorni più grigi, nasconde sempre un piccolo miracolo." SPAZIO LIBRI con l'autore PIERO MELI Piero Meli (Bari, 1980) è appassionato di scrittura, - facebook.com facebook