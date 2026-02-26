Del Piero, ex capitano della Juventus, ha parlato a Sky Sport nel post partita della gara con il Galatasaray. Le dichiarazioni. Alessandro Del Piero, ex calciatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo Juve Galatasaray. Le sue parole. PRESTAZIONE – « Ce n’è stato tantissimo di orgoglio stasera, perché è arrivata ad un interno sinistro di distanza da un’impresa epica. Per il resto ha fatto una partita spettacolare sotto ogni punto di vista. È uno spirito quello che si è visto stasera che dovrebbe essere, se è possibile, perché quando possibile, ma è quello che bisogna dimostrare in campo ogni partita. Lo spirito che è mancato, anche un po’ ieri all’Inter, se posso essere sincero, e che alla Juve manca troppo spesso ed è per questo che spiego un po’ il termine lunatico usato da mister Capello ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Del Piero dopo Juve Galatasaray: «I bianconeri devono essere orgogliosi. Alla squadra di Spalletti sta mancando una cosa»

Marocchino promuove la Juve di Spalletti: «E’ una squadra in crescita. Miretti? I bianconeri devono fare una cosa»di Redazione JuventusNews24Marocchino, intervenuto ai microfoni di Rai Sport, ha esaltato le ultime prestazioni della Juventus parlando del futuro di...

Conferenza stampa Buruk pre Galatasaray Juve: «Ci aspettiamo una gara dura. Con Spalletti sta diventando una squadra imprevedibile. Dobbiamo stare attenti a questi calciatori»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Temi più discussi: Del Piero gigante: risposta da signore a Sala e sulla Juve duro e lucido; Juve, quanto ti servirebbe Del Piero adesso; Del Piero e Chiellini simulatori, zitti, il sindaco Sala difende Bastoni dopo Inter-Juve; Del Piero contro Sala sul caso Bastoni: Non parlo con lui di calcio, faccia il sindaco.

Del Piero: La Juventus è andata ad un passo da un’impresa epica. Però…Alessandro Del Piero, in collegamento con Sky Sport, ha parlato della partita fatta dalla Juventus: Ce n'è stato tantissimo di orgoglio stasera, perché è arrivata ad ... tuttojuve.com

Pagina 2 | Impresa titanica: Del Piero netto su Juve-Galatasaray. C'è bisogno di una scintilla. Sull'Inter...Dopo la pesantissima sconfitta all'andata per 3-1, l'Inter aveva bisogno di vincere almeno 2-0 a San Siro per andare ai supplementari contro il Bodo-Glimt e sperare di superare il turno di Champions L ... tuttosport.com

Juventus-Galatasaray, Zhegrova si divora il gol del possibile 4-0. VIDEO #SkySport #SkyUCL x.com

LIVE - Incredibile Juve, in 10 è avanti 3-0 contro il Galatasaray dopo il 5-2 dell'andata. Così sarebbero supplementari - facebook.com facebook