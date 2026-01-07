Marocchino promuove la Juve di Spalletti | E’ una squadra in crescita Miretti? I bianconeri devono fare una cosa
Marocchino ha commentato le recenti prestazioni della Juventus, sottolineando il percorso di crescita della squadra guidata da Spalletti. Ha inoltre parlato di Miretti, evidenziando l’importanza di alcuni aspetti su cui i bianconeri devono concentrarsi per migliorare. Le sue parole offrono una prospettiva equilibrata sul momento attuale e sulle sfide future della Juventus.
Marocchino, intervenuto ai microfoni di Rai Sport, ha esaltato le ultime prestazioni della Juventus parlando del futuro di Miretti. Domenico Marocchino, intervenuto ai microfoni di Rai Sport, ha parlato della Juventus dopo la vittoria contro il Sassuolo. Un successo che ha permesso ai bianconeri di dare continuità alle prestazioni di fine anno in campionato. VITTORIA CONTRO IL SASSUOLO – « Devo dire che i calciatori stanno seguendo Spalletti. Contro il Lecce i bianconeri sono stati solo sfortunati. V edo una squadra che gioca bene, tiene molto la palla, fraseggia bene ». MIRETTI – « Vorrei menzionare proprio lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
