Premio Tg Poste Del Fante Poste | Da parte nostra importante segnale d' attenzione ai talenti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2025 "Siamo un'azienda di servizi, non produciamo niente di fisico e quindi dobbiamo poggiarci sui talenti. Talento vuol dire, oggi, nella giornata dedicata al giornalismo, scegliere tre ragazzi che hanno fatto dei pezzi molto interessanti, così giudicati dai direttori delle principali testate italiane giornalistiche. E, tra questi, individuare uno che ha vinto il premio, avendo la possibilità di collaborare con Poste, con il nostro ufficio stampa, col nostro Tg Poste e poi fare uno stage interessante a Londra alla scuola di giornalismo. Quindi talento per un mestiere importante, prezioso.