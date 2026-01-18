Pineta di Volano una lenta agonia I daini stanno divorando il bosco

L’associazione Volano Borgo Antico propone l’attivazione di un tavolo istituzionale stabile e trasversale per tutelare la pineta di Volano, minacciata da un progressivo degrado e dall’attacco dei daini. L’obiettivo è coinvolgere Regione, enti locali, associazioni e operatori per analizzare la situazione e individuare interventi concreti di salvaguardia e tutela del bosco, preservando un patrimonio ambientale e naturale di grande valore per il territorio.

L'associazione Volano Borgo Antico vorrebbe fermare la lenta agonia che sta facendo sparire la pineta del Lido di Volano e per questo chiede l'attivazione di un tavolo istituzionale "politicamente trasversale e stabile" che coinvolga Regione, i consiglieri regionali espressione di questo territorio, il comune di Comacchio, gli enti competenti, le associazioni ambientaliste, le realtà del territorio ed operatori economici, con l'obiettivo comune "di analizzare il quadro complessivo ed individuare azioni concrete di salvaguardia e tutela ". A farsi portavoce del malessere ieri mattina il presidente Marco Ruffato e la consigliera Francesca Guidi dell'associazione con sede presso la Torre della Finanza a Volano, ma con tantissimi soci del vicino Lido nel quale sta morendo la macchia pinetata anche per le tante sollecitazioni sollevate da più parti in questi mesi "disponibili ad affrontare l' emergenza naturalistica ambientale che stiamo vivendo nella pineta di Volano".

"Pineta di Volano indecorosa. La Regione intervenga" - "Mi fa piacere che il segretario del Pd di Comacchio, Michele Farinelli, si sia svegliato e si accodi a ciò che noi stiamo facendo sia con denunce sulla stampa che con interpellanze del consigliere ... ilrestodelcarlino.it

Pineta di Volano, video denuncia sul degrado - Comacchio: il videomaker ferrarese Marco Italiano ha mostrato in un documentario il grave abbandono del polmone verde . msn.com

