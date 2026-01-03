L’associazione Coscioni | Un passo in avanti Ora intervenga lo Stato

L’associazione Luca Coscioni ha espresso soddisfazione per la decisione della Corte Costituzionale di riconoscere la legittimità della legge toscana sul fine vita. Questo importante pronunciamento rappresenta un passo avanti nel riconoscimento dei diritti dei cittadini in ambito di scelte personali e di autonomia. Ora, si attende un intervento dello Stato per garantire un’applicazione uniforme e concreta di questa normativa.

"Un passo in avanti". Non può che essere soddisfatta l'associazione Luca Coscioni, dopo che la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità della legge toscana sul fine vita. La segretaria nazionale Filomena Gallo non ha dubbi. Avvocata, è una vittoria? "Decisamente. La Corte afferma che è costituzionalmente legittimo l'intervento regionale per disciplinare profili organizzativi e procedurali di dettaglio nell'ambito della tutela della salute, anche in assenza di una legge statale. La decisione conferma la giurisprudenza costituzionale sul ruolo del Servizio sanitario nazionale, che deve verificare le condizioni del malato e le modalità per garantire assistenza nell'aiuto alla morte volontaria".

Dopo la sentenza della Consulta, l'Associazione Coscioni annuncia la riproposizione di "Liberi Subito". Per il governatore, che finora ha tenuto il tema fuori dall'Aula rifugiandosi nelle linee guida, diventa il primo banco di prova dell'identità di Forza Italia sui dir

