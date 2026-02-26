Il meteo non può essere un alibi per giustificare le condizioni in cui versa il condotto pubblico, parola di Maria Teresa Baldini, consigliere del consorzio 1 Toscana nord. “Sostenere che la manutenzione del Pubblico Condotto non sia stata effettuata perché “quest’anno ha piovuto molto” non è una spiegazione: è un alibi – dichiara Baldini –. A Lucca piove sempre. È una caratteristica strutturale del territorio, non un evento eccezionale. Se un ente che ha tra i propri compiti istituzionali la gestione e la manutenzione del reticolo idraulico non è in grado di programmare gli interventi tenendo conto delle condizioni climatiche ordinarie, il problema non è la pioggia: è l’organizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Degrado del condotto “Il Consorzio non usi il meteo come alibi“

Manutenzione al Condotto. Parla il Consorzio di bonifica: "Lavori rallentati dal maltempo""Il Consorzio aveva già richiesto due volte al Genio Civile la chiusura del Condotto per procedere ai lavori, ma le precipitazioni intense hanno...

PalaRossini nel degrado, si va verso la fine del rapporto con il Consorzio. Daniele Silvetti: «Avrei fatto un Pnrr di tutt'altro tipo»Per il primo cittadino la struttura che sta attraversando mille difficoltà deve essere «messa a reddito».

Temi più discussi: Degrado del condotto Il Consorzio non usi il meteo come alibi; Consorzio 1 Toscana nord, Baldini: Il meteo non può essere un alibi per il degrado del condotto pubblico; Controlli dei Carabinieri contro il degrado urbano a Frattocchie; Jesolo, controlli straordinari contro degrado e illegalità: ispezioni in bar e negozi, chiusa una barberia abusiva.

Consorzio 1 Toscana nord, Baldini: Il meteo non può essere un alibi per il degrado del condotto pubblicoLa consigliera evidenzia: Tutti i cittadini stanno pagando per avere un’infrastruttura sicura e dignitosa e curata come il giardino di casa ... luccaindiretta.it

Degrado in città, segnalazioni e protesteIl Comune di Bologna aveva promesso più pulizia sotto ai portici ma nei pressi di Piazza VIII Agosto c’è un angolo che sembra una discarica! Un vero degrado soprattutto davanti a un ufficio pubblico ... ilrestodelcarlino.it

Consorzio 1 Toscana nord, Baldini: “Il meteo non può essere un alibi per il degrado del condotto pubblico” - facebook.com facebook