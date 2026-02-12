PalaRossini nel degrado si va verso la fine del rapporto con il Consorzio Daniele Silvetti | Avrei fatto un Pnrr di tutt' altro tipo

Il PalaRossini di Ancona si trova in condizioni di degrado ormai da tempo. Dopo gli ultimi episodi, il sindaco Daniele Silvetti ha deciso di interrompere il contratto con il Consorzio che lo gestisce dal 1996. Nei prossimi giorni, si attendono novità sul futuro della struttura e sul modo di risolvere i problemi emersi.

Per il primo cittadino la struttura che sta attraversando mille difficoltà deve essere «messa a reddito». Poi dichiara: «Anziché al PalaVeneto e per una piscina all'aperto, con i fondi avrei adeguato il palazzetto» Ricordiamo che la scorsa settimana gravi infiltrazioni, a quanto pare frutto di un bagno allagato, hanno compromesso il pavimento in legno della sala del taekwondo, mentre l’under 19 della Stamura si è vista assegnare la sconfitta a tavolino, dopo che l’arbitro ha constatato il non funzionamento del tabellone dei 24 secondi e la presenza di sabbia nel parquet. Più in generale chi lo frequenta segnala docce senza acqua calda, condizioni igieniche a dir poco non ottimali e addirittura la presenza di escrementi di topo e catini su catini lungo i corridoi per raccogliere l'acqua che scende dai soffitti.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Daniele Silvetti presenta i risultati di metà mandato della sua amministrazione comunale di Ancona, valutandosi con un 7.

