Il decoro urbano è una priorità e gli uffici competenti sono stati attivati per le verifiche e gli interventi necessari nell’area della Piattaforma. Tuttavia, è importante sottolineare che, dopo anni di sostanziale disattenzione verso le periferie, l’amministrazione ha finalmente avviato un percorso concreto di rilancio e riqualificazione proprio a Casa del Diavolo. E’ quanto afferma Silvia Pannaccia, consigliere comunale del Pd, in replica alla segnalazione di degrado dei giorni scorsi proprio nell’area della Piattaforma. "Sono infatti tre le grandi progettualità che interesseranno il paese nei prossimi mesi – spiega – a iniziare dalla realizzazione di un nuovo Playground, con un investimento complessivo di 320. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Degrado a Casa del Diavolo: "Attivati gli uffici. Ecco i progetti"

Castel San Giorgio, attivati i Progetti GOL: coinvolti 13 cittadiniL’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nelle politiche attive del lavoro, favorendo percorsi di inserimento che coniugano...

Oltre 200 partecipanti in progetti formativi con 88 stage attivati in ambito sociale e professionaleOltre duecento persone hanno preso parte a progetti formativi strutturati in ambito sociale e professionale, con l’attivazione di 88 tirocini.

Temi più discussi: Degrado a Casa del Diavolo: Attivati gli uffici. Ecco i progetti; Sicurezza: il 25 febbraio tavolo in prefettura sulla zona a vigilanza rafforzata; A Chioggia (Venezia), la moria delle vongole compromette l’ecosistema e lascia a casa 300 famiglie di...; Infiltrazioni di urina che minacciano la cripta, degrado in centro tra violenze e spaccio: dietro al Duomo di Bolzano arrivano i vigilantes.

Dal degrado alla rinascita. La nuova casa del carnevaleIl Gruppo Manservisi ieri nella propria sede, ha presentato alla città il progetto Piano di riqualificazione urbana ed energia condivisa che interessa la zona di Via Manin a Cento. Si tratta di un ... ilrestodelcarlino.it

La Casa dei Giovani contro il degradoMessa sul binario la realizzazione la Casa dei Giovani e della Musica. Si tratta di un impegnativo progetto del valore di 1,1 milioni di euro, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna con un ... ilrestodelcarlino.it

ELLIOT CERCA CASA! ELLIOT , stupendo nonnino sprint di 12 anni Elliot ha una storia triste alle spalle, si abbandono e degrado da parte di coloro che in teoria dovevano amarlo e proteggerlo. Ebbene si Elliot viveva in una casa di un accumulatore s - facebook.com facebook