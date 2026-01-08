Castel San Giorgio attivati i Progetti GOL | coinvolti 13 cittadini

Il Comune di Castel San Giorgio ha avviato i Progetti GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), con l’obiettivo di favorire l’inclusione e il reinserimento nel mercato del lavoro. Attualmente, sono coinvolti 13 cittadini residenti nel territorio, che beneficiano di iniziative volte a favorire la loro occupabilità e a sostenere percorsi di formazione e integrazione professionale.

Sono stati attivati presso il Comune di Castel San Giorgio i Progetti GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), iniziativa finalizzata all'inclusione e al reinserimento lavorativo di cittadini residenti sul territorio. Il progetto coinvolge complessivamente 13 unità, che saranno impiegate in.

