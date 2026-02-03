Decreto sicurezza cos’è lo scudo penale e cosa cambierebbe per gli agenti
Dopo gli scontri di Torino, il governo sta preparando nuove misure da inserire nel Decreto sicurezza. Tra queste, spicca lo scudo penale, una proposta che potrebbe proteggere gli agenti di polizia da eventuali denunce o procedimenti giudiziari quando agiscono durante le manifestazioni. La questione divide, ma il governo insiste che si tratta di una misura necessaria per garantire l’ordine pubblico. Per ora, il testo è ancora in fase di definizione, mentre gli agenti attendono di capire cosa cambierà concretamente sul campo.
Dopo gli scontri di Torino, il governo sta lavorando a nuove misure da inserire nel Decreto sicurezza. Tra queste c’è lo scudo penale per gli agenti di polizia, un provvedimento che prevede la non iscrizione nel registro degli indagati in presenza di «cause di giustificazione» in caso di reati, quando cioè agiscono nell’ adempimento del dovere o nell’ uso legittimo delle armi. Come funziona lo scudo penale pensato dal governo. L’ipotesi è che, quando viene commesso un reato ed è ravvisabile una causa di giustificazione, il pm entro sette giorni svolga accertamenti preliminari prima di procedere, se strettamente necessaria, all’iscrizione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Pacchetto sicurezza, cos'è lo "scudo" penale e cosa cambierebbe per gli agenti di polizia
Dopo gli scontri al corteo pro Askatasuna a Torino, le forze dell’ordine si preparano a cambiare.
Decreto sicurezza: scudo penale per gli agenti, stretta sui coltelli e fermo preventivo. Meloni all'opposizione: votiamo insieme
Mercoledì il governo approva un nuovo decreto sicurezza che introduce uno scudo penale per gli agenti e nuove norme contro i coltelli.
