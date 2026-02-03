Dopo gli scontri di Torino, il governo sta preparando nuove misure da inserire nel Decreto sicurezza. Tra queste, spicca lo scudo penale, una proposta che potrebbe proteggere gli agenti di polizia da eventuali denunce o procedimenti giudiziari quando agiscono durante le manifestazioni. La questione divide, ma il governo insiste che si tratta di una misura necessaria per garantire l’ordine pubblico. Per ora, il testo è ancora in fase di definizione, mentre gli agenti attendono di capire cosa cambierà concretamente sul campo.

Dopo gli scontri di Torino, il governo sta lavorando a nuove misure da inserire nel Decreto sicurezza. Tra queste c’è lo scudo penale per gli agenti di polizia, un provvedimento che prevede la non iscrizione nel registro degli indagati in presenza di «cause di giustificazione» in caso di reati, quando cioè agiscono nell’ adempimento del dovere o nell’ uso legittimo delle armi. Come funziona lo scudo penale pensato dal governo. L’ipotesi è che, quando viene commesso un reato ed è ravvisabile una causa di giustificazione, il pm entro sette giorni svolga accertamenti preliminari prima di procedere, se strettamente necessaria, all’iscrizione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Decreto sicurezza, cos’è lo scudo penale e cosa cambierebbe per gli agenti

Dopo gli scontri al corteo pro Askatasuna a Torino, le forze dell’ordine si preparano a cambiare.

Mercoledì il governo approva un nuovo decreto sicurezza che introduce uno scudo penale per gli agenti e nuove norme contro i coltelli.

Pacchetto sicurezza, cos'è lo scudo penale e cosa cambierebbe per gli agenti di polizia; Decreto Sicurezza, cos'è il fermo preventivo per i manifestanti che il governo vuole introdurre; Decreto sicurezza. Fra il dire e il fare c'è di mezzo la Costituzione (di F. Olivo); La stretta del governo Meloni nel nuovo decreto sicurezza dopo le violenze al corteo per Askatasuna.

