Xabi Alonso Bellingham rompe il silenzio | fatta chiarezza sull’ormai ex Real Madrid! Lo sfogo dell’inglese

Da calcionews24.com 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bellingham ha recentemente parlato dell’addio di Xabi Alonso al Real Madrid, chiarendo la propria posizione e condividendo alcune riflessioni sull’addio dell’ormai ex allenatore. In questo intervento, l’inglese ha affrontato i motivi della separazione e il suo stato d’animo riguardo a questa fase di transizione. Un intervento che offre uno sguardo diretto e sincero sulle dinamiche recenti del club e sul rapporto tra Bellingham e Alonso.

Xabi Alonso, Bellingham rompe il silenzio: ha commentato così l’addio dell’ormai ex tecnico del Real Madrid. Cosa ha detto Non c’è pace per il Real Madrid. Le scosse di assestamento dopo la recente sconfitta in Supercoppa e l’addio lampo di Xabi Alonso continuano a far tremare Valdebebas. Mentre la società ufficializza il cambio della guardia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

xabi alonso bellingham rompe il silenzio fatta chiarezza sull8217ormai ex real madrid lo sfogo dell8217inglese

© Calcionews24.com - Xabi Alonso, Bellingham rompe il silenzio: fatta chiarezza sull’ormai ex Real Madrid! Lo sfogo dell’inglese

Leggi anche: Real Madrid, Xabi Alonso rompe il silenzio: «Ora basta! A fronte di queste voci voglio rispondere così»

Leggi anche: Tensione al Real Madrid: Xabi Alonso si sta perdendo per strada Vinicius, Bellingham e Valverde

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

xabi alonso bellingham rompeReal Madrid, dopo l'esonero di Xabi Alonso Mbappè si smarca. Il ruolo di Bellingham in tutta la vicenda - Xabi Alonso è stato esonerato da Florentino Perez che ripartirà da Arbeloa. sport.virgilio.it

Gioco, risultati e spogliatoio: perché il Real ha esonerato Xabi Alonso - Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona è arrivata la decisione di separarsi. calcioefinanza.it

xabi alonso bellingham rompeJude Bellingham rompe el silencio sobre Xabi Alonso y desata polémica - Su silencio después de la salida del técnico desató críticas en redes. goal.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.