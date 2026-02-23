CEV Champions League ed Europei volley su DAZN fino al 2029

DAZN ha rinnovato i diritti della CEV Champions League fino al 2029 e ha acquisito anche gli Europei di volley del 2026 e 2028, rafforzando così la sua offerta nel settore multisport. La piattaforma continua a puntare sulla pallavolo europea, garantendo agli appassionati un’ampia copertura delle competizioni più importanti. La decisione si traduce in un ampliamento delle trasmissioni e in una presenza più stabile di questo sport nel palinsesto. La crescita del volley su DAZN si conferma.

DAZN rinnova la CEV Champions League fino al 2029e acquisisce gli Europei di volley 2026 e 2028, rafforzando la sua offerta multisport La pallavolo europea continua a dominare la scena su DAZN. Il broadcaster, leader nell'intrattenimento sportivo, rafforza il proprio ruolo come punto di riferimento per tutti i tifosi del grande volley, rinnovando i diritti di trasmissione della CEV Champions League maschile e femminile per altre tre stagioni,.