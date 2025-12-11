DAZN acquista i diritti della Copa del Rey in diretta fino al 2029

DAZN amplia la sua offerta nel calcio spagnolo acquisendo i diritti esclusivi della Copa del Rey fino al 2029. Dopo aver consolidato la propria presenza in Italia con la trasmissione della LaLiga dal 2018, la piattaforma rafforza ulteriormente il suo ruolo come broadcaster di riferimento per gli appassionati di calcio iberico.

Già Official Broadcaster in Italia della LaLiga dal 2018, DAZN arricchisce ulteriormente l'offerta di calcio iberico assicurandosi anche i diritti esclusivi di trasmissione della Copa del Rey fino al 2029. La Copa del Rey – una delle competizioni più antiche e prestigiose del panorama europeo – è da sempre teatro di sfide ad alta intensità,

