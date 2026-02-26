Dazi il 90% del conto lo pagano gli americani

A un anno dai dazi imposti da Trump, chi sta pagando il conto? La questione è tornata di attualità con il colpo di scena del 20 febbraio scorso, quando la Corte Suprema Usa ha bocciato i dazi imposti l’anno scorso dalla Casa Bianca. Per non riepilogare l’intera vicenda, si può in sintesi dire che la Corte ha annullato i nuovi dazi imposti nel 2025 perché non potevano essere decisi senza l’ok del Congresso. Mentre sono rimasti in piedi quelli preesistenti su acciaio, alluminio, automobili, semiconduttori e altri prodotti specifici, oltre che le misure anti-Fentanyl. Il presidente Usa, poche ore dopo la sentenza, ha reagito imponendo nuove tariffe, del 10%, su tutte le importazioni, utilizzando però uno strumento che permette un’applicazione temporanea (per 150 giorni). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

