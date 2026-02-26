A un anno dai dazi imposti da Trump, chi sta pagando il conto? La questione è tornata di attualità con il colpo di scena del 20 febbraio scorso, quando la Corte Suprema Usa ha bocciato i dazi imposti l’anno scorso dalla Casa Bianca. Per non riepilogare l’intera vicenda, si può in sintesi dire che la Corte ha annullato i nuovi dazi imposti nel 2025 perché non potevano essere decisi senza l’ok del Congresso. Mentre sono rimasti in piedi quelli preesistenti su acciaio, alluminio, automobili, semiconduttori e altri prodotti specifici, oltre che le misure anti-Fentanyl. Il presidente Usa, poche ore dopo la sentenza, ha reagito imponendo nuove tariffe, del 10%, su tutte le importazioni, utilizzando però uno strumento che permette un’applicazione temporanea (per 150 giorni). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dazi, il 90% del conto lo pagano gli americani

Leggi anche: Dazi Usa, l’economista Bini Smaghi: “Il conto lo pagano gli americani”

I dazi di Trump li pagano soprattutto gli americaniChi paga per i dazi di Trump? Negli Stati Uniti si rivelano sempre più un vero autogol.

If You Feel Behind in Life, This Will Change How You See Everything!

Temi più discussi: Dazi, il 90% del conto lo pagano gli americani; Dazi di Trump, entrate in vigore oggi le nuove tariffe volute dal presidente Usa; Dazi smantellati. La Corte Suprema smonta la Trumpnomics; Misiani: La bocciatura dei dazi di Trump è un’occasione, Meloni però si rifugia nel mutismo.

Dazi, il 90% del conto lo pagano gli americaniA un anno dai dazi imposti da Trump, chi sta pagando il conto? La questione è tornata di attualità con il colpo di scena del 20 febbraio scorso, quando la Corte Suprema Usa ha bocciato i dazi imposti ... ilgiornale.it

Il grande pasticcio dei dazi Usa: tariffe, ricorsi e scadenze, tutti i nodi da sciogliereLa durata limitata delle nuove tariffe e il timore che possano ancora salire frenano acquisti e investimenti. Ma il dazio peggiore per le imprese è l’incertezza ... corriere.it

Un buco nel bilancio Usa,una marea di cause e tanta incertezza.Altro che età dell’oro #DAZI,IL CONTO DELLA FOLLIA DI #Trump @ecisnetto con Avv Marcello Clarich Prof Diritto amministrativo @VeroDeRomanis Prof European Economics e @PMastrolilli L x.com

Pechino azzera i dazi da maggio a 53 economie continentali, rinsaldando i legami con l’Africa. E acuendo le asimmetrie - facebook.com facebook