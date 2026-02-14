I dazi di Trump li pagano soprattutto gli americani

Lo studio del Kiel Institute for the World Economy rivela che i dazi imposti dall’amministrazione Trump ricadono principalmente sui consumatori statunitensi. La ricerca mostra come, tra l’aumento dei prezzi dei prodotti importati e la riduzione delle scorte, i cittadini americani siano costretti a pagare di più per beni di uso quotidiano come alimentari e elettronica. In questo modo, le tariffe protezionistiche si traducono in un peso diretto sulle tasche dei cittadini.

Chi paga per i dazi di Trump? Negli Stati Uniti si rivelano sempre più un vero autogol. Lo evidenzia in uno studio l'autorevole Kiel Institute for the world economy, centro di ricerca tedesco tra i più prestigiosi think tank economici internazionali. I venticiqnue milioni di registri di spedizione analizzati da gennaio a novembre 2025, per un valore totale di quasi quattromila miliardi di dollari di importazioni statunitensi, rivelerebbero che l'onere tariffario è stato trasferito agli acquirenti statunitensi per il novantasei per cento. Gli esportatori esteri hanno assorbito solo circa il quattro per cento.