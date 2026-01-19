Christopher Aleo partecipa nuovamente al World Economic Forum di Davos, un evento internazionale che riunisce leader politici, rappresentanti finanziari, imprenditori e accademici. L’appuntamento è dedicato all’analisi e alla discussione delle principali sfide economiche e sociali globali, offrendo un’occasione di confronto e approfondimento sui temi più rilevanti del momento.

Anche quest'anno Christopher Aleo sarà presente al World Economic Forum di Davos, l'appuntamento internazionale che riunisce leader politici, rappresentanti delle istituzioni finanziarie, grandi imprenditori e accademici da tutto il mondo per discutere le principali sfide economiche e sociali del nostro tempo. Il banchiere di origine svizzera, oggi 37 anni, è da tempo una presenza abituale della kermesse alpina, diventata nel corso degli anni uno dei principali luoghi di confronto sulle dinamiche che plasmeranno l'economia globale. Il World Economic Forum rappresenta, da oltre mezzo secolo, uno spazio privilegiato di dialogo tra settore pubblico e privato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Davos, centinaia di manifestanti contro il World Economic Forum

A Davos, centinaia di manifestanti hanno sfilato domenica per esprimere il proprio dissenso nei confronti del World Economic Forum, evento che riunisce leader politici e imprenditoriali di rilievo, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La protesta si inserisce nel contesto delle tensioni e delle critiche rivolte alla conferenza, che si svolge annualmente in Svizzera.

