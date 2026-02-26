Dargen D'Amico nel mirino del Codacons per pubblicità occulta | la risposta del cantante sul fiore indossato sul palco

Dargen D’Amico si trova sotto attenzione da parte di un'associazione dei consumatori per un dettaglio visibile durante un suo concerto. L’attenzione si concentra su un fiore indossato sul palco, che potrebbe celare un messaggio pubblicitario nascosto. La vicenda ha suscitato curiosità e ha portato a un'analisi più approfondita del suo uso nel contesto dello spettacolo.

Dargen D’Amico è il primo cantante di Sanremo 2026 a finire nel mirino del Codacons per presunta pubblicità occulta. Il motivo è legato ai punti del Fantasanremo e agli sponsor del gioco. Ieri sera il cantante avrebbe indossato una gerbera arancione, la stessa pubblicizzata dal marchio Aperol. La risposta in conferenza a Sanremo: ""Non c'era un logo, nessun brand, io non ho alcun contratto con Aperol, che non mi piace nemmeno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Temi più discussi: Sanremo 2026, Dargen D'Amico con AI AI. Testo e recensione della canzone; AI AI di Dargen D'Amico, il significato del testo a Sanremo 2026; Ai ai, il testo e il significato della canzone di Dargen D’Amico a Sanremo 2026; Dargen D'Amico a Sanremo 2026 con Ai ai: il testo e il significato del brano in gara al Festival.

Sanremo 2026, Dargen D'Amico chi è: in gara con il brano 'Ai ai'Dargen D'Amico, all'anagrafe Jacopo Matteo Luca D'Amico, è nato a Milano nel 1980 da genitori originari di Filicudi. Come ha spiegato in un'intervista a Rolling Stone, il nome d'arte deriva da ... adnkronos.com

