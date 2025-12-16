Studentessa cade da panchina durante gita scolastica a Boboli | il Tribunale condanna il Ministero della Cultura a risarcire 13mila euro per le fratture

Durante una gita scolastica al Giardino di Boboli, nel novembre 2016, una studentessa di Riccione è caduta da una panchina, riportando gravi fratture. L'incidente ha portato a una causa legale, con il Tribunale che ha condannato il Ministero della Cultura a risarcire 13.000 euro. Ecco i dettagli di un episodio che ha avuto conseguenze significative.

Una gita scolastica al Giardino di Boboli si trasforma in novembre 2016 in un grave incidente per una studentessa sedicenne di Riccione. L'articolo . Orizzontescuola.it CADE DALLA MOTO A 16 ANNI E MUORE SUL COLPO: TRAGEDIA A UDINE Napoli, cade e viene trascinata da uno scooter durante una tentata rapina: ferita 19enne - Poco prima della mezzanotte, i carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per una ragazza ferita. msn.com

Attentato a Bondi Beach, la studentessa italiana sopravvissuta: «Era pieno di gente, le persone cadevano scappando dagli spari» - facebook.com facebook