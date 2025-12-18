Turismo il 2025 segna nuovi record per l’Italia

Il 2025 si riconferma come l’anno dei record per il turismo italiano, consolidando la sua posizione strategica nell’economia nazionale. Durante la conferenza stampa di fine anno, il ministro Daniela Santanchè ha condiviso numeri e tendenze che testimoniano la crescita e la vitalità del settore, sottolineando l’importanza di strategie mirate per mantenere e rafforzare questa tendenza positiva.

© Ilgiornale.it - Turismo, il 2025 segna nuovi record per l’Italia Il turismo italiano si avvia a chiudere il 2025 come l’anno dei record. A tracciare il bilancio è il ministro del Turismo Daniela Santanchè, intervenuta a Roma durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno, dove ha illustrato numeri, tendenze e strategie che confermano la solidità e la centralità del comparto per l’economia nazionale. Secondo i dati ufficiali e le proiezioni del Ministero, il settore continua a crescere sia in termini di presenze sia di qualità dell’offerta, rafforzando la competitività dell’Italia nello scenario internazionale. Presenze in aumento e crescita costante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: L’oro segna il 39° record da inizio 2025. Ecco i cinque motivi Leggi anche: TURISMO, SANTANCHÈ: “2025 DA RECORD, CRESCONO PRESENZE, PERMANENZA MEDIA E SPESA. DICEMBRE AL TOP. ITALIA.IT PRIMO PORTALE IN EUROPA. E CON ‘WELCOME TO MERAVIGLIA’ ARRIVA LA VENERE VERA” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Turismo, la stagione si allunga. Ottobre segna +9% di presenze, stranieri sempre più protagonisti; Pitchup supera il milione di prenotazioni nel 2025: turismo outdoor, Italia in prima linea; Stati Generali della Cultura e del Turismo, Biancani: «Pesaro cresce tutto l’anno grazie a eventi, Rossini e nuove strategie»; Avezzano, boom dei bed and breakfast. Ecco i numeri ufficiali (SUAP) sulle attività in città. Nuove aperture +250%; 91 attività aperte contro 26 chiusure nell’anno 2025. TURISMO, MINISTERO: 2025 ANNO DI NUOVI RECORD PER PRESENZE, PERMANENZA MEDIA E SPESA - Roma, 18 dic – Oltre 479,7 milioni di presenze stimate, con una crescita del +3% sul 2024: il 2025 si preannuncia anno di nuovi record per il turismo italiano stando alle previsioni dell’Ufficio Stati ... 9colonne.it La nuova campagna del ministero del Turismo: "Italia, welcome to Meraviglia" - Oltre 479,7 milioni di presenze stimate, con una crescita del +3% sul 2024: il 2025 si preannuncia anno di nuovi record per il Turismo italiano, stando alle ... msn.com

Turismo, il Ministero: 2025 da record per presenze, permanenza e spesa - Il 2025 si preannuncia anno di nuovi record per il turismo italiano stando alle previsioni dell ... msn.com

ANZIO - TURISMO, L’ASSESSORE CORRADO: “BENE LA NASCITA DI FENHOSPITALITY, SEGNALE FORTE DI CRESCITA E QUALITÀ PER IL TERRITORIO” L’assessore al turismo del Comune di Anzio, Valentina Corrado, esprime grande soddisfazione pe - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.