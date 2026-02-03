Sono iniziate in Iraq le indagini su oltre mille membri dell’ISIS trasferiti dalla Siria

La magistratura irachena ha aperto le indagini su oltre 1.300 membri dell’ISIS, portati nelle prigioni del paese dalla Siria. Sono in corso verifiche sui detenuti, trasferiti dopo che il governo iracheno ha riconquistato i territori che fino a poco tempo fa erano sotto il controllo dei curdi. La notizia segna un passo importante nelle operazioni di sicurezza e nei processi in corso contro i membri dell’organizzazione jihadista.

La magistratura irachena ha avviato le indagini su 1.387 membri dell’ ISIS, trasferiti nelle prigioni dell’ Iraq dalla Siria, dopo la riconquista, da parte del governo di quest’ultimo, dei territori fino ad allora controllati dai curdi. Ha garantito che le indagini «rispetteranno le leggi nazionali e gli standard internazionali». Fino a poco tempo fa, i curdi controllavano la regione, il Rojava, in maniera autonoma. L’accordo per il cessate il fuoco raggiunto a metà gennaio con il nuovo governo siriano di Ahmed al Sharaa ha poi portato allo scioglimento delle forze curde, e alla cessione delle prigioni e degli ex combattenti dell’ISIS, molti dei quali sono on seguito stati trasferiti in Iraq, unico Paese ad aver accettato di ospitarli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sono iniziate in Iraq le indagini su oltre mille membri dell’ISIS trasferiti dalla Siria Approfondimenti su Iraq ISIS I terroristi dell’Isis “traslocano” dalla Siria in Iraq, che vuole farsi giustizia In Iraq, la recente ritirata dei curdi ha riacceso le tensioni legate alla presenza dell’Isis nei territori confinanti con la Siria. Gli Stati Uniti hanno trasferito centocinquanta detenuti legati all’ISIS dalla Siria all’Iraq Gli Stati Uniti hanno annunciato il trasferimento di centocinquanta detenuti affiliati all’ISIS dalla Siria all’Iraq. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Iraq ISIS Argomenti discussi: In Iraq sono iniziate le indagini su 1.387 membri dell'ISIS trasferiti nelle prigioni del paese dalla Siria; La torta del presidente – L’Iraq degli anni ’90 nel film di Hasan Hadi; Pezeshkian: Avvieremo negoziato con Usa. Al vertice con gli Usa a Istanbul forse anche Kusher - Capo polizia, 139 stranieri arrestati durante le proteste; Al-Julani sta perdendo il controllo sul califfato di Damasco?. In Iraq sono iniziate le indagini su 1.387 membri dell’ISIS trasferiti nelle prigioni del paese dalla SiriaLunedì 2 febbraio la magistratura irachena ha annunciato di aver avviato le indagini su 1.387 membri dell’ISIS trasferiti nelle prigioni del paese dalla Siria dopo che il nuovo governo siriano aveva r ... ilpost.it MANUTENZIONI | Sono iniziate oggi e proseguiranno nei prossimi giorni, condizioni meteo permettendo, le operazioni di rinnovo della segnaletica orizzontale in alcune vie del paese. Con le scuse per gli eventuali lievi disagi alla circolazione, si invitano gli ut - facebook.com facebook #PMTerredargine #PLinforma #viabilitàCarpi #accadeora sono iniziate le modifiche viabili in zona Stadio #Carpi per la partita di calcio "A.C.Carpi-A.S.Sambenedettese". #siamosulposto Vedi ordinanza tinyurl.com/3x738p8y x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.