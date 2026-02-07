Siria | forze Usa trasferiscono prigionieri Isis in Iraq

Le forze statunitensi hanno iniziato sabato il trasferimento di un nuovo gruppo di prigionieri dell’ISIS dalla Siria all’Iraq. L’operazione coinvolge diverse camionette e si svolge sotto stretta sorveglianza. La mossa segna un passo importante nella gestione dei detenuti jihadisti, che continuano a rappresentare una sfida per le autorità locali e internazionali.

Le forze Usa hanno iniziato sabato a trasferire un altro gruppo di detenuti dell’ISIS dalla Siria all’Iraq. Due gruppi di convogli – uno composto da sei autobus e l’altro da cinque – entrambi scortati da veicoli blindati dell’esercito statunitense e accompagnati da veicoli di sicurezza delle SDF. Il convoglio proveniva da Hasakah ed è entrato a Qamishli prima di dirigersi verso il confine siriano-iracheno. Il numero previsto di arrivi potrebbe superare i 7.000 membri dell’ISIS. Il Centro nazionale per la cooperazione giudiziaria internazionale si occuperà anche di documentare e fornire alle autorità investigative e ai tribunali documenti e prove pre-archiviati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

