Piani d' Erna chiuso il rifugio Marchett | si cerca nuovo gestore

Il rifugio Marchett ai Piani d’Erna, importante punto di riferimento nella zona montana lecchese, ha chiuso temporaneamente. La proprietà ha messo in vendita l’immobile per 349.000 euro e si sta cercando un nuovo gestore. La struttura rimane un presidio fondamentale per le attività e le escursioni nella zona, con l’obiettivo di garantire la continuità delle sue funzioni.

Il rifugio Marchett ai Piani d'Erna chiude i battenti. La struttura, punto di riferimento della località montana lecchese, è ora alla ricerca di un nuovo gestore mentre è stata messa in vendita dalla proprietà per 349mila euro. Un passaggio di consegne che segna un momento importante per uno dei. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Piani d'Erna, chiuso il rifugio Marchett: si cerca nuovo gestore Leggi anche: Il rifugio incastonato fra le Grigne cerca un nuovo gestore Leggi anche: Meletti, si dimette il direttore Colannino: Ascoli, la Fondazione cerca un nuovo gestore Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lecco, Piani d’Erna: rifugio Marchett chiuso. Si cerca un nuovo gestore. Nuovi collegamenti in quota, strada per i Piani d’Erna: patto Lecco-Morterone - silvo pastorale tra i Piani d’Erna appunto a Lecco e Morterone, il paese più piccolo d’Italia, ... ilgiorno.it Che tempo faceva a Piani d'Erna - Archivio Meteo Piani d'Erna - Bergamo (BG) Brescia (BS) Como (CO) Cremona (CR) Lecco (LC) Lodi (LO) Mantova (MN) Milano (MI) Monza e Brianza (MB) Pavia (PV) Sondrio (SO ... ilmeteo.it Salita ai Piani d’Erna. Anpi ricorda la battaglia contro i nazisti - Il 17 ottobre si commemora l'80° anniversario dei rastrellamenti e della battaglia dei Piani d'Erna. ilgiorno.it Lecco, Piani d’Erna: rifugio Marchett chiuso. Si cerca un nuovo gestore Dopo la fine della gestione di Luca Gasperini a dicembre, il proprietario Marco Locatelli è alla ricerca di un responsabile. Previsti lavori e miglioramenti. #laprovinciaunicatv #teleunica #ne - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.