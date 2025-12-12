Il nuovo maxi ospedale da 1.200 posti con giardini e orti e un anello panoramico per passeggiare

Un nuovo maxi ospedale da 1.200 posti letto, progettato dallo studio londinese Zaha Hadid Architects, si distingue per la sua innovativa struttura con giardini, orti e un anello panoramico per passeggiate. L’opera combina funzionalità e design, offrendo un ambiente all’avanguardia per la cura e il benessere dei pazienti.

Un nuovo maxi ospedale da 1.200 posti letto, progettato dallo studio londinese Zaha Hadid Architects (lo stesso che ha firmato alcuni edifici di CityLife). È l’ospedale della Malpensa che verrà costruito tra Busto Arsizio e Gallarate e che sostituirà i due nosocomi esistenti.Il progetto è stato. Milanotoday.it

Nuovo ospedale a Desenzano, il confronto resta acceso accordo per l’istituzione di un gruppo di lavoro - Mentre le istituzioni celebrano la firma di un protocollo d’intesa per la realizzazione di un nuovo presidio ... brescia.corriere.it

Quartiere Fornasè, nuovo volto per via Tobagi. Casa, Ospedale di Comunità e un maxi parco - Sta cambiando volto via Tobagi, al quartiere settentrionale di Fornasè, con i lavori in corso per la realizzazione sia del presidio medico- ilgiorno.it

Il nuovo ospedale di Busto-Gallarate firmato dallo studio Zaha Hadid si svela a MalpensaFiere: il governatore Attilio Fontana promette che sarà "un punto di riferimento regionale e nazionale" - facebook.com facebook

L'assessore Bertolaso in visita: dalla Casa di Comunità al nuovo ospedale x.com