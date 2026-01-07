Il cordoglio della Asl per la morte del giovane bartender Matteo Leone a Londra

La ASL esprime il suo cordoglio per la perdita del giovane bartender Matteo Leone, deceduto a Londra. La direzione e l’intera comunità aziendale si uniscono al dolore del maresciallo Leone e della sua famiglia, condividendo un momento di tristezza e vicinanza per questa tragica perdita.

«La direzione strategica e tutta la comunità aziendale si stringono con sincera partecipazione al maresciallo Leone e alla sua famiglia, colpiti da un dolore improvviso e lancinante. Il maresciallo Graziano Leone rappresenta da anni un riferimento autorevole e sempre disponibile per l'ospedale di.

