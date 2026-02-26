Dal concerto al Gotico all’opera al Municipale eventi per tutti i gusti nell' ultimo weekend di febbraio

Durante l'ultimo fine settimana di febbraio, si sono svolti diversi eventi nella zona, offrendo occasioni di svago e cultura per tutti. Tra concerti, spettacoli teatrali e iniziative di sensibilizzazione, cittadini e visitatori hanno potuto partecipare a momenti di intrattenimento e confronto in vari luoghi pubblici. La varietà di proposte ha caratterizzato le giornate, coinvolgendo diverse fasce di pubblico e creando un clima di partecipazione collettiva.

A Palazzo Gotico inaugurazione della mostra "Sguardi sull'Africa", a Vigoleno appuntamento con "Il respiro del Borgo": ecco gli appuntamenti in programma Venerdì 27 febbraio al Parco giochi del Lungo Trebbia di Rivergaro inaugurazione della panchina gialla contro il bullismo Venerdì 27 febbraio all'Università Cattolica l'incontro "La resistenza agli autoritarismi del mondo, la difesa dei diritti umani" Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo al Centro Il Samaritano la seconda edizione del mercato solidale "Il Bianco della Nonna" Sabato 28 febbraio allo Spazio Le Rotative il concerto inaugurale del Piacenza Jazz Fest "Living...