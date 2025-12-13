LIVE Nuoto Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA | Polieri chiude la carriera con il titolo tricolore
Segui in tempo reale i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2025, con aggiornamenti live e risultati delle gare più importanti. Tra emozioni e record, il torneo si conclude con il trionfo di Polieri, che chiude la carriera conquistando il titolo tricolore. Resta aggiornato per non perdere nessuna novità sulla competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00: Lisa Lucchesi si aggiudica la terz’ultima batteria con 31?54 10.54. Tra poco le tre serie dei 50 rana donne 10.52: Glessi domina la finale con 52?27, secondo posto per Passafaro con 53?04, terzo Pignotti con 53?14 10.50: barbotti si aggiudica lapenultima batteria dei 100 misti con 53?75 10.45: Un ottimo modo per Alessia Polieri per lasciare il nuoto, visto che ha appena annunciato che questa sarà la sua ultima gara 10.44:Alessia Polieri vince in rimonta il titolo italiano con 2’08?12, secondo posto per Borrelli con 2’08?38, terza piazza per Dimaggio con 2’08?82 10. Oasport.it
LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA: ultima giornata con Quadarella, Angiolini e Di Pietro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2025 ... oasport.it
A che ora i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2025 oggi in tv: programma 13 dicembre e streaming - Oggi, sabato 13 dicembre, ultima giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione in occasione dei campionati italiani di nuoto in vasca corta ... oasport.it
6/8 Dicembre Torino Una piccola rappresentativa per la Rosetana Nuoto ai Campionati Italiani Indoor di Nuoto Master, ottime le prestazioni dei nostri due atleti presenti: - Vallonchini (cat M50) 4^ nei 50m rana - Campetti (cat F25) 4^ nei 100 misti e si riconfe - facebook.com facebook
Ai Campionati italiani assoluti #nuoto in vasca corta di #Riccione (RN), pioggia di medaglie con gli atleti del Centro Sportivo #Carabinieri Leonardo Deplano (50mt libero), Anna Chiara Mascolo (200mt libero), Lisa Angiolini (100mt rana) e Alessandro Ragai x.com
THOMAS CECCON ESORDIENTI A 2 anno ( 12 years old) 100 misti 1.6.6