LIVE Nuoto Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA | Polieri chiude la carriera con il titolo tricolore

Segui in tempo reale i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2025, con aggiornamenti live e risultati delle gare più importanti. Tra emozioni e record, il torneo si conclude con il trionfo di Polieri, che chiude la carriera conquistando il titolo tricolore. Resta aggiornato per non perdere nessuna novità sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00: Lisa Lucchesi si aggiudica la terz’ultima batteria con 31?54 10.54. Tra poco le tre serie dei 50 rana donne 10.52: Glessi domina la finale con 52?27, secondo posto per Passafaro con 53?04, terzo Pignotti con 53?14 10.50: barbotti si aggiudica lapenultima batteria dei 100 misti con 53?75 10.45: Un ottimo modo per Alessia Polieri per lasciare il nuoto, visto che ha appena annunciato che questa sarà la sua ultima gara 10.44:Alessia Polieri vince in rimonta il titolo italiano con 2’08?12, secondo posto per Borrelli con 2’08?38, terza piazza per Dimaggio con 2’08?82 10. Oasport.it

LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA: ultima giornata con Quadarella, Angiolini e Di Pietro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2025 ... oasport.it