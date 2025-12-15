Sanremo 2026 Levante torna in gara con Sei tu

Levante torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 con il brano Sei tu. La cantante, nota per la sua originalità e talento, si prepara a sfidare nuovamente il pubblico e la giuria con questa nuova interpretazione. La sua partecipazione promette emozioni e sorprese, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale italiano.

Levante torna in gara al Festival di Sanremo 2026 e lo fa con il brano dal titolo Sei tu. Claudia Lagona, artista poliedrica capace di spaziare con la stessa creatività tra musica, scrittura e arti visive, cantautrice con all'attivo cinque album di grande successo. Ha da poco pubblicato il suo ultimo singolo Dell'amore il fallimento che rappresenta il manifesto del suo nuovo lavoro che vedrà la luce nel 2026. Da aprile sarà in tour nei club.

