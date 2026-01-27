levante al festival di sanremo in gara con sei tu

Levante partecipa al Festival di Sanremo con la canzone “Sei tu”. La sua presenza si inserisce in un percorso artistico che esplora l’amore da molteplici punti di vista, offrendo al pubblico un’ulteriore occasione di riflessione attraverso la musica.

MILANO – Il percorso di Levante composto di una lunga serie di racconti sull’amore, osservato da prospettive diverse, continua anche al Festival di Sanremo. Dopo “MAIMAI”, “NIENTE DA DIRE”, “DELL’AMORE E IL FALLIMENTO” e “SONO BLU”, singoli che l’hanno accompagnata in questi mesi, la cantautrice porterà sul palco dell’Ariston “SEI TU” di cui ha scritto testo e musica. “Sei tu” è una canzone sull’immedesimazione, racconta di una persona che, non riuscendo a trovare le parole per esprimere il proprio sentimento, ne osserva gli effetti attraverso le sensazioni del corpo. Levante sarà presto anche in tv come attrice nella nuova miniserie, in onda su Rai 1 il 3 e 4 febbraio, “L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro” con Lino Guanciale, diretta da Michele Soavi e dedicata a questo clamoroso evento. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Approfondimenti su Levante Sanremo

Levante torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 con il brano Sei tu.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Sanremo 2026: Levante parla di Sei tu

Ultime notizie su Levante Sanremo

