Da scudo penale a mela marcia è un attimo

Quando irrompe la verità di una messinscena, di un omicidio volontario, probabilmente pluriaggravato, goffamente travestito da legittima difesa, lo scaricabarile diventa specialità olimpica Era inevitabile: adesso Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha sparato al pusher Abderrahim Mansour in zona Rogoredo a Milano, è "la mela marcia". Dopo essere stato raccontato come l'uomo in divisa che meritava il plauso "senza se e senza ma", dopo aver ricevuto solidarietà esplicita e senza condizioni da presidenza del Consiglio, Ministero dell'Interno e luogotenente auto-aggiunto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, quando irrompe la verità...

Il poliziotto non poteva agire da solo, ora non scadiamo nella retorica della mela marciaCinturrino ricattava i pusher e li picchiava con un martello agendo fuori dalla sua area di competenze, come la notte in cui ha sparato.

Leggi anche: Poliziotto fermato per omicidio, Piantedosi: "Da polizia rigore e fedeltà alla legge". La sinistra: "Salvini ha difeso una mela marcia"

