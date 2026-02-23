Poliziotto fermato per omicidio Piantedosi | Da polizia rigore e fedeltà alla legge La sinistra | Salvini ha difeso una mela marcia

Il fermo di un assistente capo di polizia per l’omicidio di un uomo a Rogoredo è stato motivato da prove che collegano direttamente l’ufficiale al fatto. Piantedosi ha affermato che la polizia agirà con rigore e rispetto della legge, mentre la sinistra accusa Salvini di aver difeso un collega coinvolto in un reato grave. La vicenda ha acceso il dibattito politico e ha portato alla luce tensioni interne alle forze dell'ordine. La notizia continua a suscitare reazioni contrastanti.

Le reazioni politiche dopo il fermo dell'assistente capo Carmelo Cinturrino. Salvini: "Sempre con le forze dell'ordine, in questo caso evidentemente c'era qualcosa che non andava" Non si fanno attendere le reazioni politiche al fermo dell'assistente capo Carmelo Cinturrino, il poliziotto indagato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio a Rogoredo. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in mattinata, ha ringraziato la questura milanese "per il lavoro svolto con la procura della repubblica, che ha consentito di fare chiarezza su quanto accaduto a Rogoredo".