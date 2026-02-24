Il poliziotto non poteva agire da solo ora non scadiamo nella retorica della mela marcia

Il poliziotto ha agito contro un uomo che ricattava i pusher e li picchiava con un martello, comportandosi oltre le sue competenze. La sua presenza fuori dal normale ambito di lavoro ha portato a un episodio violento, con un'azione che ha lasciato tracce evidenti. La vicenda si è svolta in un quartiere difficile, dove la criminalità si mescola alla routine quotidiana. Le autorità stanno analizzando i dettagli dell’intervento.

Cinturrino ricattava i pusher e li picchiava con un martello agendo fuori dalla sua area di competenze, come la notte in cui ha sparato. Possibile che nessuno sapesse?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Poliziotto fermato per omicidio, Piantedosi: "Da polizia rigore e fedeltà alla legge". La sinistra: "Salvini ha difeso una mela marcia"Il fermo di un assistente capo di polizia per l’omicidio di un uomo a Rogoredo è stato motivato da prove che collegano direttamente l’ufficiale al fatto.

Poliziotto fermato a Milano, Salvini: “Mela marcia, sempre rispetto per forze dell’ordine”Un poliziotto è stato fermato a Milano per un comportamento scorretto.

L'avvocata di Mansuori, ucciso dal poliziotto Cinturrino a Rogoredo: Aveva problemi gravi con questo poliziottoAbderrahim Mansouri, il pusher marocchino di 28 anni ucciso a Rogoredo dal poliziotto Carmelo Cinturrino, aveva precedenti problemi gravi con l'assistente capo che ha premuto il grilletto. A rivelar ... milanotoday.it

La parabola di Salvini sul caso Rogoredro: da Io sto col poliziotto a Chi sbaglia paga doppioIo non mi pentirò mai di stare sempre e comunque dalla parte delle forze dell'ordine. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, a margine del sopralluogo compiuto oggi al Villaggio olimpico di ... ilfoglio.it

