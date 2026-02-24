Sal Da Vinci | La mia carica di energia sul palco dell' Ariston

Sal Da Vinci ha portato sul palco dell’Ariston una carica di energia, motivata dalla voglia di condividere la sua passione per la musica. Durante il suo intervento, ha spiegato come l’esperienza sul palco gli dia forza e ispirazione. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei fan e dei passanti, creando un momento di entusiasmo nella piazza. La sua performance ha lasciato un segno tra il pubblico presente e online.

Il Festival di Sanremo de Il Tempo è anche online con la nostra «Edicola Sanremo». Ogni giorno tanti ospiti diversi provenienti dal mondo della politica e dello spettacolo vengono a piazza Colonna a raccontarci il loro rapporto con la kermesse che ha fatto la storia della musica italiana. Aneddoti, ricordi, emozioni e stati d'animo che legano professioni diverse alla riviera ligure. Sal Da Vinci ci è venuto a trovare prima di salire sul palco del Teatro Ariston dove ha proposto la sua canzone in gara intitolata «Per sempre sì». Una canzone carica di ritmo e melodia nella perfetta tradizione del cantante nato a New York ma con la mente, il cuore e la storia a Napoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sal Da Vinci: "Canterò la mia promessa sul palco di Sanremo"Sal Da Vinci annuncia che manterrà la promessa di esibirsi al Festival di Sanremo.

Sal Da Vinci. "Canto la mia promessa sul palco di Sanremo"Sal Da Vinci ha deciso di interpretare dal vivo il suo brano “Per sempre sì” al Festival di Sanremo, portando sul palco una canzone creata anche con Merk & Kremont.

