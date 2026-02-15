A Limbiate si tifa Cleo La rivincita di Martina sul palco dell’Ariston

Martina Cleo Ungarelli di Limbiate si prepara a tornare sul palco di Sanremo, un risultato che nasce dalla sua passione e dal duro lavoro. Lo scorso anno, la cantante aveva già vissuto l’emozione di esibirsi al Concertone del Primo Maggio a Roma, e ora si trova a condividere il palco con Cristina D’Avena nella serata dedicata alle cover. La notizia di questa collaborazione ha fatto felice il suo quartiere, dove molti tifano per lei e seguono con attenzione la sua carriera.

A maggio dello scorso anno l'emozione di salire sul grande palco del Concertone del primo maggio a Roma, a novembre la chiamata per Sanremo e ora, a pochi giorni dall'inizio della kermesse canora più amata dagli italiani, per le Bambole di Pezza, gruppo rock punk guidato dalla limbiatese Martina Cleo Ungarelli, è arrivata la notizia dell'accoppiata con Cristina D'Avena nella serata cover. Insieme canterano "Occhi di gatto", sigla dell'omonimo cartone animato trasmesso in Tv in Italia nel 1985, uno dei pezzi più celebri ed amati dagli appassionati del genere Cartoon Pop. Martina Ungarelli, in arte Cleo, è oggi la front woman del progetto tutto al femminile nato nel 2002, ma rilanciato nel 2022 con la nuova formazione nella quale, alle due chitarriste storiche, Morgana Blue e Dani Piccirillo, si sono unite appunto Martina (Cleo) come voce solista, Caterina 'Kaj' Dolci al basso e Federica 'Xina' Rossi alla batteria.