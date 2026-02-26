«U n sogno che si realizza» ha scritto top model russa, Irina Shayk, su Instagram dopo l’invito di Carlo Conti a co-condurre la terza serata del Festival di Sanremo. L’amore tra il palco dell’Ariston e le muse della moda è iniziato ormai anni fa. Sono molte le modelle che hanno calcato il palco di Sanremo, altrettante quelle che lo sognano. Oltre a Shayk, quest’anno anche Bianca Balti illuminerà il Teatro Ariston. Dopo il successo come co-conduttrice dello scorso anno, la modella tornerà per « raccontarci questo anno di grande forza e di grande energia », ha spiegato Conti da Bruno Vespa. In attesa di rimanere folgorati da queste due icone della moda, ecco tutte le top model che, negli anni, hanno portato sul palco di Sanremo eleganza, stile e personalità senza tempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Elsa Martinelli a Eva Herzigová fino a Vittoria Ceretti: le regine della passerella che hanno calcato il palco dell'Ariston

Leggi anche: Ballando irrompe a Sanremo: Tre regine del ballo pronte a salire sul palco dell’Ariston?

Sanremo, storie d’amore sul palco dell'Ariston: da Dalida e Tenco a Benigni, Al Bano e Romina, fino ai Coma_CoseUno degli amori più intensi e tragici legati alla città ligure è quello tra Luigi Tenco e Dalida.

Temi più discussi: Chi sono le top model più famose che hanno calcato il palco di Sanremo?; Tutte le top model che hanno calcato il palco di Sanremo; Sanremo Story, tutti i presentatori del Festival dal 1951 ad oggi; Hatari! su Rai Movie - Guida TV.

Addio a Elsa Martinelli, la diva italiana che conquistò HollywoodUna delle prime dive del cinema italiano che seppe conquistare Hollywood. È morta a Roma nella sua casa di via Flaminia l'attrice Elsa Martinelli. Nata nel 1935 a Grosseto, era malata da tempo. ilsole24ore.com

Addio a Elsa Martinelli, incantò gli Usa(ANSA) - ROMA, 8 LUG - E' morta a Roma nella sua casa di via Flaminia l'attrice Elsa Martinelli. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia. Nata nel 1935 a Grosseto, era malata da tempo. Scoperta ... quotidiano.net

Angelo Frontoni trasforma Elsa Martinelli in una vera protagonista visiva: elegante, magnetica, audace. Un glamour che domina la scena, tra stile, cinema e seduzione. Vieni a scoprire questo e altri scatti in mostra “Pazza Idea. Oltre il ’68: icone pop nelle f - facebook.com facebook

Alle 21:10 “La notte brava” di Mauro Bolognini con Rosanna Schiaffino, Elsa Martinelli, Laurent Terzieff | Le peripezie di tre giovani poveri piccoli delinquenti nella Roma notturna di fine anni '50 x.com