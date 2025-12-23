Ballando irrompe a Sanremo | Tre regine del ballo pronte a salire sul palco dell’Ariston?

Carlo Conti vuole portare tre star del dance show sul palco dell’Ariston. Scopri chi sono e perché questa idea sta già facendo discutere. C’è aria di rivoluzione a Viale Mazzini. Tra le quinte della Rai si vocifera di un’idea che ha già acceso le fantasie dei fan e alimentato il dibattito tra esperti: Carlo Conti starebbe pensando di portare a Sanremo tre protagoniste assolute dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. E i nomi in ballo sono di quelli che non passano inosservati: Andrea Delogu, Francesca Fialdini e, udite udite, Barbara D’Urso. Secondo le indiscrezioni trapelate, il trio potrebbe affiancare il conduttore toscano in alcune delle serate del Festival, con ruoli ancora avvolti dal mistero ma che si preannunciano tutt’altro che marginali. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

