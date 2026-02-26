Il naufragio di Cutro è stato un incidente marittimo avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 a un caicco partito dalla Turchia e carico, sembra, di almeno 180 migranti. Il natante si arenò su una secca a poche decine di metri dalla costa di Steccato di Cutro. L’impatto espose l’imbarcazione, che era già in difficoltà di navigazione, alla violenza delle onde del mare che rovesciarono e distrussero l’imbarcazione.A soccorrere per primi i naufraghi furono due pescatori del luogo: questi sentirono un considerevole frastuono e le grida di chi era in difficoltà e allertarono i carabinieri e altra gente del luogo per correre in aiuto. Nonostante il buio e il gelo, i volontari e i carabinieri salvarono chi era ancora vivo, estraendo dall’acqua numerosi corpi senza vita spinti verso la riva dalla violenza delle onde. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 26 febbraio, il tragico naufragio di Cutro

Leggi anche: Almanacco | Giovedì 26 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Accadde oggi: 13 gennaio, il naufragio della nave Costa ConcordiaLa sera del 13 gennaio 2012 un viaggio che doveva regalare sogni si interruppe bruscamente e dolorosamente, e la favola diventò un incubo.

Discussioni sull' argomento Almanacco | Giovedì 26 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Il Triplo concerto di Beethoven per Milani, Magariello, Moon e l'Orchestra Rai; 26 febbraio, i fatti che hanno segnato la storia; Paolo Fox, l'oroscopo di giovedì 26 febbraio: le previsioni segno per segno.

ACCADDE OGGI Il 25 febbraio del 1997 a Palma di Montechiaro (AG) venne ucciso Giulio Giuseppe Castellino, dirigente del Servizio d’igiene della Usl di Agrigento. #Vittimainnocente di #mafia. Il 12 febbraio, mentre tornava a casa con la propria auto, in cont - facebook.com facebook

25/02/2013 – Elezioni italiane: il PD conquista la maggioranza alla Camera ma non al Senato. M5S è al 25,56% #accaddeoggi x.com