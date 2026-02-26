“Purtroppo, stiamo trovando molte difficoltà a trovare un cardiochirurgo di parte. Non lo abbiamo ancora. Per ora abbiamo il medico legale e un anatomopatologo”. A parlare è Francesco Petruzzi, l’avvocato che rappresenta la famiglia del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni morto sabato scorso, 21 febbraio, dopo il trapianto di cuore sbagliato all’ospedale Monaldi di Napoli, dove il bambino era ricoverato in terapia intensiva dal dicembre 2025. L’avvocato è intervenuto in una lunga live, in diretta dal Monaldi, del deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli e riportata da FanPage. Assieme a loro anche la madre del piccolo Domenico. L’avvocato ha spiegato le difficoltà che si stanno incontrando per l’esame autoptico del bambino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cuore “bruciato”, l’avvocato della famiglia: “Non troviamo un cardiochirurgo per la perizia”. Slittano i funerali del piccolo Domenico

Bimbo con cuore ?bruciato?, l'avvocato della famiglia: «Il piccolo non è più trapiantabile». Il parere dell'ospedaleDopo poche ore è arrivato il parere dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il «cuore bruciato».

