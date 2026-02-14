Bimbo con cuore ?bruciato? l' avvocato della famiglia | Il piccolo non è più trapiantabile Il parere dell' ospedale

L’ospedale Bambino Gesù di Roma ha comunicato che il piccolo, ricoverato dopo il trapianto di cuore, non può più ricevere un nuovo intervento. La decisione arriva poche ore dopo che i medici avevano valutato le sue condizioni, segnate da gravi danni al muscolo cardiaco. La famiglia del bambino, che aveva sperato in una seconda chance, si trova ora di fronte a questa difficile realtà.