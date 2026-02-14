Bimbo con cuore ?bruciato? l' avvocato della famiglia | Il piccolo non è più trapiantabile Il parere dell' ospedale

Da ilmessaggero.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ospedale Bambino Gesù di Roma ha comunicato che il piccolo, ricoverato dopo il trapianto di cuore, non può più ricevere un nuovo intervento. La decisione arriva poche ore dopo che i medici avevano valutato le sue condizioni, segnate da gravi danni al muscolo cardiaco. La famiglia del bambino, che aveva sperato in una seconda chance, si trova ora di fronte a questa difficile realtà.

Dopo poche ore è arrivato il parere dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il «cuore bruciato». «Secondo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

bimbo con cuore bruciato l avvocato della famiglia il piccolo non 232 pi249 trapiantabile il parere dell ospedale

© Ilmessaggero.it - Bimbo con cuore ?bruciato?, l'avvocato della famiglia: «Il piccolo non è più trapiantabile». Il parere dell'ospedale

Napoli, il bimbo con il cuore «bruciato» non è più trapiantabile: arrivato il parere dei medici dell'ospedale Bambino Gesù di Roma

Cuore bruciato al Monaldi, l'avvocato: «Secondo l'ospedale Bambino Gesù bimbo non è più trapiantabile»

L'ospedale Bambino Gesù di Roma ha detto che il bambino con il cuore bruciato non può più essere sottoposto a un trapianto.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Bambino con il cuore bruciato, per il medico legale non può subire un nuovo trapianto. La famiglia: Vogliamo un secondo parere. Il ministero: Primo della lista in Italia; Cuore bruciato trapiantato, verifiche sul contenitore. Chiesto un parere terzo al Bambino Gesù; Trapianto cuore bruciato a bimbo, 6 sanitari indagati. Il cardiochirurgo: Forse scelta obbligata; Se il cuore è ‘bruciato’ dal freddo, i rischi prima e durante un trapianto.

bimbo con cuore bruciatoBimbo con cuore bruciato, il Bambino Gesù di Roma: «Il piccolo non è più trapiantabile». Il parere dell'ospedaleDopo poche ore è arrivato il parere dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il «cuore bruciato». ilmessaggero.it

bimbo con cuore bruciatoCuore bruciato al Monaldi, l'avvocato: «Secondo l'ospedale Bambino Gesù bimbo non è più trapiantabile»Arrivato il parere dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il cuore bruciato. «Secondo ... ilmattino.it