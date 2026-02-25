Calderoni la conferma Investimenti di 150 milioni | Stop al cuneo salino

Calderoni ha confermato che gli investimenti di 150 milioni di euro mirano a eliminare il cuneo salino nella pianura di Ferrara. La decisione nasce dalla necessità di migliorare l’approvvigionamento idrico e di ridurre i rischi per l’agricoltura locale. Durante il primo consiglio del nuovo mandato, si è parlato di interventi concreti e di un piano di lavori che coinvolge diverse aree della regione. La fase operativa partirà nelle prossime settimane.

Prende il via il nuovo mandato quinquennale del consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Durante la seduta di insediamento del Consiglio è stato confermato all'unanimità Stefano Calderoni nel ruolo di presidente, mentre come vicepresidenti sono stati eletti Luca Natali (Confagricoltura) e Andrea Rino Crovetti (Coldiretti), un gruppo dirigente che è espressione delle tre principali organizzazioni agricole ferraresi. A completare il Comitato Esecutivo – il vero e proprio governo dell'ente – ci sono i consiglieri Paolo Cirelli (Confartigianato) e Massimo Munerati (Confcooperative).