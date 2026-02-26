Cuba motoscafo Usa viola acque sparatoria con 4 morti e 7 feriti Washington | Erano civili

Secondo un funzionario Usa, l'imbarcazione colpita era un motoscafo civile, a bordo del quale vi erano cittadini cubani che stavano cercando di portare via dei parenti dall'isola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Usa, 2 morti e 6 feriti in sparatoria a Salt Lake City(Adnkronos) – Due persone sono state uccise e almeno altre sei sono rimaste ferite a margine di un funerale a Salt Lake City, capitale dello Stato...

Cuba: Guardia costiera uccide 4 persone su un motoscafo USA in uno scontro a fuocoHavana accusa l'equipaggio di aver aperto il fuoco per primo ferendo un comandante, Washington precisa che era un mezzo civile per evacuare familiari ... rainews.it

Cuba, Guardia costiera spara contro motoscafo Usa: 4 morti e sei feriti. Colpito anche il comandanteLa Guardia costiera cubana ha ucciso quattro persone e ne ha ferite altre sei che viaggiavano a bordo di un motoscafo registrato negli Stati Uniti in seguito ad uno scontro a fuoco al largo ... ilgazzettino.it