Usa 2 morti e 6 feriti in sparatoria a Salt Lake City

A Salt Lake City, durante un funerale, si è verificata una sparatoria che ha causato due decessi e sei feriti. L’episodio ha attirato l’attenzione delle autorità locali, che stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto. La comunità si trova ora a fronteggiare le conseguenze di un evento improvviso e grave, che ha colpito una giornata di lutto e raccoglimento.

(Adnkronos) – Due persone sono state uccise e almeno altre sei sono rimaste ferite a margine di un funerale a Salt Lake City, capitale dello Stato americano dello Utah. Lo ha riferito la polizia. Tre dei feriti versano in condizioni critiche. Gli spari sono stati esplosi ieri sera nel parcheggio di una chiesa mormone, dove . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Usa, sparatoria fuori da chiesa a Salt Lake City: due morti e almeno sei feriti Leggi anche: Salt Lake City, sparatoria fuori da chiesa durante funerale: 2 morti e 6 feriti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Crans-Montana, Emanuele 'prima vittima italiana', lo zio 'aspettiamo il dna'. La Farnesina: 'Ricoverati 13 italiani, 6 dispersi'. Usa, 2 morti e 6 feriti in sparatoria a Salt Lake City - (Adnkronos) – Due persone sono state uccise e almeno altre sei sono rimaste ferite a margine di un funerale a Salt Lake City, capitale dello Stato americano dello Utah. sardegnareporter.it

Spari a Salt Lake City fuori da una chiesa durante un funerale, 2 morti e 6 feriti - Due persone sono morte e sei sono rimaste ferite a causa di alcuni colpi di arma da fuoco sparati fuori da una chiesa a Salt Lake City, negli Usa ... virgilio.it

Hegseth, 'altri 2 raid contro imbarcazioni narcos, 6 morti' - Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha annunciato su X che ieri, su ordine del presidente Trump, sono stati condotti due attacchi letali su altrettante imbarcazioni gestite da organizzazioni ... ansa.it

ULTIM’ORA – SPARI FUORI DALLA CHIESA DURANTE UN FUNERALE: 2 MORTI E 6 FERITI

Venezuela: Maduro e la moglie feriti durante la cattura: cento i morti nel blitz. Drammatico il bilancio di vittime dell'attacco americano a Caracas. facebook

#NEWS -Due morti e alcuni feriti in #montagna a causa delle #valanghe, nelle Alpi cuneesi e nelle Piccole Dolomiti. Due tragedie si sono consumate a poche ore di distanza. In valle Maira, sulle Alpi cuneesi, una valanga ha travolto quattro escursionisti a oltre x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.