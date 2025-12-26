Estonia-Russia sull’orlo dello scontro | Se entrano apriamo il fuoco

26 dic 2025

Il clima lungo il confine tra Estonia e Russia ha raggiunto livelli di allerta senza precedenti negli ultimi anni, segnando un punto di rottura nelle relazioni diplomatiche tra Tallinn e Mosca. La piccola repubblica baltica, membro della Nato e dell’Unione Europea, ha deciso di abbandonare la linea della prudenza diplomatica per adottare una postura di deterrenza attiva. Le recenti dichiarazioni del ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, non lasciano spazio a interpretazioni ambigue e delineano uno scenario in cui la protezione dell’integrità territoriale viene difesa con la minaccia esplicita dell’uso della forza letale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

