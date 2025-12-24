Naufragio al largo delle coste libiche | morti 116 migranti
Nuovo naufragio nelle acque del mar Mediterraneo: stando a quanto riferito nelle scorse ore da Sea-Watch, un'imbarcazione con a bordo complessivamente 117 migranti è affondata mentre stava percorrendo la rotta centrale: Delle persone che si trovavano sul barcone al momento della tragedia solo una, tratta in salvo da un peschereccio tunisino, sarebbe sopravvissuta. La barca era salpata dalle coste della Libia lo scorso giovedì 18 dicembre, ma aveva lanciato un Sos poco dopo la partenza. Nonostante il pronto intervento di Seabird, il bimotore dell'Ong Sea-Watch utilizzato per monitorare il Mediterraneo e coordinare i salvataggi di migranti, non era stato possibile riuscire a individuare in alcun modo l'imbarcazione: l'equipaggio dell'aereo aveva quindi immediatamente lanciato l'allarme, sospettando che potesse essere accaduta una tragedia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
