Nuovo naufragio nelle acque del mar Mediterraneo: stando a quanto riferito nelle scorse ore da Sea-Watch, un'imbarcazione con a bordo complessivamente 117 migranti è affondata mentre stava percorrendo la rotta centrale: Delle persone che si trovavano sul barcone al momento della tragedia solo una, tratta in salvo da un peschereccio tunisino, sarebbe sopravvissuta. La barca era salpata dalle coste della Libia lo scorso giovedì 18 dicembre, ma aveva lanciato un Sos poco dopo la partenza. Nonostante il pronto intervento di Seabird, il bimotore dell'Ong Sea-Watch utilizzato per monitorare il Mediterraneo e coordinare i salvataggi di migranti, non era stato possibile riuscire a individuare in alcun modo l'imbarcazione: l'equipaggio dell'aereo aveva quindi immediatamente lanciato l'allarme, sospettando che potesse essere accaduta una tragedia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Naufragio al largo delle coste libiche: morti 116 migranti

Leggi anche: Naufragio a largo della Libia, Sea Watch: «Morti 116 migranti, un solo sopravvissuto»

Leggi anche: Naufragio di migranti al largo Libia, Alarm Phone: “116 morti, un superstite. L’Italia non ha risposto”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Droni ucraini colpiscono petroliera russa al largo di Creta.

Naufragio al largo delle coste libiche: morti 116 migranti - Watch, ci sarebbe un unico sopravvissuto tra i migranti partiti dalla Libia giovedì scorso ... msn.com