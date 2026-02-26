Anche la sezione sandonatese della Croce Rossa ha dato il proprio contributo alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Volontari e dipendenti dell’ente di soccorso sono stati impegnati in attività di prevenzione e presidio sanitario. Sessantasette operatori, 116 servizi coperti e oltre 1.400 ore di servizio: sono questi i numeri del lavoro svolto nelle tre arene di Milano (Santa Giulia, Rho e Assago) e in Valtellina. "I nostri volontari e dipendenti hanno dimostrato professionalità, senso di responsabilità e una straordinaria capacità di adattamento", osserva il presidente del comitato locale, Mauro Turrini, rimarcando che lo sforzo profuso per le Olimpiadi non ha compromesso, né rallentato, le attività di emergenza-urgenza e i servizi normalmente svolti sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Croce Rossa San Donato, 1.400 ore di servizio per i Giochi

Abbigliamento tecnico donato alla Croce RossaUn significativo gesto di responsabilità sociale d’impresa si è concretizzato grazie alla donazione di Nutrilife Srl, azienda con sede a Bologna,...

‘InCanto di Natale’, illuminato anche l’albero donato alla Croce RossaTempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta oggi l’accensione dell’Albero di Natale della Croce Rossa Italiana Comitato di Benevento, installato in Piazza...

Temi più discussi: Croce Rossa San Donato, 1.400 ore di servizio per i Giochi; Incidente ad Anghiari, località San Leo: coinvolte tre auto. Un uomo in codice rosso al San Donato.; Nasce il Tavolo contro povertà e fragilità: l’8 marzo pranzo solidale per lo sportello antiviolenza; Scontro tra tre auto a San Leo di Anghiari: due feriti.

San Valentino, la Croce Rossa: Donate il sangue, gesto d'amore che salva la vitaIl Comitato di Genova promuove una speciale iniziativa di sensibilizzazione dedicata alla donazione di sangue, i dettagli ... genovatoday.it

Lista di nozze solidale. Doni alla Croce Rossa e alla MisericordiaLa scelta della coppia: Crediamo molto in queste due associazioni ... msn.com

A quattro anni dall'inizio del conflitto, l'impegno della Croce Rossa Italiana al fianco della popolazione ucraina non si ferma. È un filo rosso che unisce vite, storie spezzate, e dona speranza. Dall’inizio di questa emergenza abbiamo raggiunto oltre 45.000 pers - facebook.com facebook